Le projet-pilote a été évalué et ne donne pas satisfaction dans ce quartier.

Marche arrière toute ! En 2020, dans le cadre d’un projet-pilote, des nouveaux points de collecte (points d’apport volontaire) ont été installés au sein de plusieurs quartiers de La Louvière par l’intercommunale Hygea. À la suite d’une évaluation du projet, menée par la ville et cette dernière, il a finalement été décidé de procéder à leur retrait en raison de leur trop faible utilisation.

Plusieurs points d’apports volontaires avaient été installés en septembre 2020 au sein de 3 quartiers louviérois : la Cité Jardin à Saint-Vaast, le Chemin de la Buissière à Saint-Vaast et la Rue Victor Monoyer (Strépy-Bracquegnies). Ils permettent aux citoyens de déposer leurs déchets organiques (déchets de maison : restes de nourriture, marcs de café, essuie-tout, litières biodégradables de petits animaux, etc.) et leurs déchets résiduels (les déchets qui ne sont pas collectés de manière sélective et qui ne peuvent pas non plus être amenés au recyparc : langes, papier aluminium, masques chirurgicaux, etc.).