Ce n’est plus un secret pour personne : les fêtes de fin d’année n’auront rien de traditionnel, cette année. Et pour cause. L’épidémie n’est toujours pas sous contrôle et dans les hôpitaux, la tension reste maximale. Pour apporter un peu de réconfort au personnel, mobilisé depuis le mois de mars et qui se retrouve naturellement sur les rotules, la boulangerie Copains s’est lancé un ambitieux défi : offrir 10.000 cougnous au personnel hospitalier.

© DR

Lors de la première vague de contamination, l’entreprise louviéroise s’était déjà mobilisé pour offrir un millier de pains briochés. "C’est une opération qui nous tient vraiment à cœur", insiste Olivier De Cartier, gérant. "En temps normal, nous aurions été présents sur les marchés de Noël, les familles auraient pu déguster leurs cougnous en plus grand comité. Cette année est très particulière et en tant que boulangers, nous souhaitions malgré tout marquer le coup."

Sans pour autant "profiter" de la crise pour remplir les caisses. En effet, sur chaque don, une partie sera prélevé pour payer les fournisseurs. La marge sera quant à elle intégralement reversée au Fonds pour les Soins Solidaires, lancé par la Fondation Roi Baudouin. "Nous invitons chacun à faire un don, à se mobiliser pour apporter un peu de chaleur et de réconfort aux travailleurs de nos hôpitaux !" Au total, 17 partenaires pourront profiter de cette action solidaire.

Les généreux participants pourront décider d’accorder un don à l’ensemble des hôpitaux ou à une structure en particulier. "L’opération a été lancée ce mardi et en une journée, nous avons récolté 583 euros, ce qui représente 430 cougnous !", se réjouit encore Olivier De Cartier. Ce mercredi, à l’heure d’écrire ces lignes, le compteur continuait à grimper. "L’année 2020 a été extrêmement difficile pour tout le monde. Nous espérons envoyer un message positif tout en espérant une année 2021 plus joyeuse."

Les cougnous seront distribués au personnel hospitalier le 25 décembre, où quelques jours avant si les volumes sont importants. Les dons peuvent être effectués via la page de l'action: https://cougnouxcopains.group