Avec à sa tête une nouvelle gérante et des bénévoles très motivés.

C’est un lieu qui revit pour le plus grand plaisir des jeunes et moins jeunes, des riders débutants ou confirmés. Depuis le 1er août dernier, le skatepark de Strépy-Bracquegnies, situé à la rue Victorien Ergot, a rouvert ses portes. À sa tête, la Waterlootoise Aura Brédart, skateuse à la renommée internationale. Rien que ça !

Évidemment, la réouverture de l’infrastructure se déroule dans des conditions particulières. "On accueille à nouveau un peu de monde mais c’est difficile de se faire une idée parce qu’il y a le covid, les vacances,…", explique la jeune femme. "Nous n’atteignons pas nos objectifs de fréquentation, qui sont de 15 à 20 personnes par jour d’ouverture."

Il faudra donc prendre patience et convaincre les sportifs d’à nouveau franchir les portes du complexe sportif, le Wings Skate Club, pour pratiquer le skate, le roller ou encore la trottinette. "Il a fallu pas mal de boulot pour rendre les lieux à nouveau accueillants. Disons qu’ils ne nous ont pas été laissés dans un état impeccable. Il y a avait des fresques partout, des graffs tendancieux dans les sanitaires,… On a dû déblayer et faire place nette."