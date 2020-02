Le club poursuit son développement.

Centre névralgique de la RAAL, le complexe Saint-Julien accueille les entrainements de l’équipe première mais également ceux de la Wolves Academy, l’école des jeunes du club. Fraichement rénovée à hauteur d’1,2 million d’euros (enveloppe issue de la Région wallonne), l’infrastructure dispose aujourd’hui de trois terrains synthétiques, d’un espace de psychomotricité, d’une zone sablée, d’une buvette, de bureaux, de vestiaires et de plusieurs tribunes. Bref, le complexe offre déjà un maximum de confort aux sportifs et visiteurs.

Le club entend pourtant poursuivre sur sa lancée : à peine inauguré, le complexe Saint-Julien continuera à être développé. À partir d’octobre 2020, il entamera une mutation supplémentaire visant à aménager de nouveaux terrains et à construire un club house comprenant bureaux, buvettes, salle de cours, salles de réunion et vestiaires. Le permis d’urbanisme pour la concrétisation de ce nouveau projet a été introduit en ce début d’année.

Au total, ce sont sept nouvelles surfaces qui verront le jour à la Wolves Académy : quatre terrains couverts de 25 mètres sur 15, un terrain couvert de 50 mètres sur 30 et deux terrains couverts de 25 mètres sur 14. L’ensemble sera par ailleurs agrémenté d’un parking de 250 places. Le point central du projet reste cependant le club house, une structure qui s’étalera sur trois niveaux et qui deviendra, à termes, le centre névralgique du club.

Le bureau montois Epur Architecture sera à la manœuvre. « A tous les niveaux, le bâtiment doit répondre aux besoins du club sans pour autant dénaturer le paysage actuel », insiste Emmanuël Maghue, responsable du bureau montois, également actionnaire et sponsor. « Cela ajoute encore un peu plus de piment à ce challenge. Toutes proportions gardées, cela n’est pas sans me rappeler celui de la Mons Arena, projet pour lequel j’avais également collaboré. Terminé, Saint-Julien sera un bel outil, en totale adéquation avec les ambitions du club. »

Et d’oser la comparaison : « Il n’aura rien à envier aux académies récemment construites. Celles de l’OGC Nice, par exemple, se rapproche de ce que nous avons imaginé pour Strépy-Bracquegnies. » Côté planning, le club espère une livraison dans le courant du mois d’octobre 2021. Pour les différentes étapes à venir, la RAAL entend travailler en collaboration avec ses partenaires et ses sponsors.