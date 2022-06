De nombreux événements ont pu faire leur retour après deux ans marqués par la crise sanitaire. En ce week-end de Pentecôte, on pouvait notamment noter les retours de la Pucelette à Wasmes, du Goûter matrimonial à Ecaussinnes ou encore des festivités de Pentecôte de Soignies. La foule a d’ailleurs répondu présent à ces nombreux événements notamment dans la Cité sonégienne. Il faut écrire aussi que les organisateurs avaient mis les petits plats dans les grands pour fêter dignement le centenaire de la Procession historique. Le Podium et le Grand Tour n’étaient pas non plus en reste. Antoine Armedan, Zenith, Doowy ou encore Kid Noize étaient ainsi de la partie devant une foule à n’en plus finir et ce, malgré la pluie.

"Nous n’avons pas les chiffres exacts de fréquentation des festivités de Pentecôte mais d’après la police, il y aurait eu plus de monde que les années précédentes", indique Louise Lodico, chargée de communication à la Ville de Soignies. "La foule était présente dès la cérémonie d’ouverture du samedi. Elle n’est pas partie avant la fin des concerts prévus lors du Podium malgré le temps pluvieux."

La cérémonie d’ouverture n’était pas la seule nouveauté à prendre place cette année. Les Sonégiens pouvaient et peuvent encore admirer deux expositions au musée du Chapitre. La collégiale Saint-Vincent était d’ailleurs pratiquement remplie pour l’occasion. Tout au long des festivités, des oriflammes, des figurines, une exposition urbaine ou encore des photos d’antan et des bâches colorées sont venus décorer la Ville. Les Sonégiens ont également participé à l’ambiance générale tant par leur présence que par les oriflammes créés tout spécialement pour le centenaire de la Procession de la confrérie Saint-Vincent.

Le retour des festivités avait de quoi ravir la bourgmestre de Soignies, Fabienne Winckel, ce succès de foule l’a encore comblée davantage. "Que ça fait du bien de se retrouver. Nous n’avons jamais été aussi nombreux pour nos festivités de la Pentecôte ! Merci à vous tous pour votre présence, pour votre bonne humeur et pour la bonne ambiance. Un vrai bonheur !", s’exclame-t-elle sur les réseaux sociaux.

A noter qu’aucun débordement majeur n’aurait été à déplorer tout au long de l’événement.