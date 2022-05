Ce week-end dernier s’est vu animé par deux événements hauts en couleurs. Les habitants de Manage ont pu assister à deux activités citoyennes proposées par leur commune.

Tout d’abord, le samedi, les Manageois ont fêté l’amour durant la fête des jubilaires. L’événement accueille les couples pour célébrer leurs noces de différents niveaux. Plus de 66 couples ont été reçus au Centre culturel et sportif "Le Scailmont". Les années de vie commune de chacun des couples ont été mis à l’honneur devant les édiles locaux.

"Nous transformons la salle sportive en hôtel de l’amour et c’est une journée de bonheur où la positivité prime", explique le bourgmestre, Bruno Pozzoni. "Seuls les sentiments conjoints au bon sens permettent de former une famille unie aussi longtemps ! Nous pouvons qu’admirer ces couples et leur adresser toutes nos félicitations."

Pour l’occasion, la commune de Manage a offert des fleurs ainsi qu’une prime de 50 € aux couples présents. Après la lecture de l’acte de mariage, chaque couple a également eu droit à un livret de mariage comprenant les félicitations des souverains et de l'administration, un acte de mariage et un diplôme afin d'honorer leurs années de vie conjugale.

Ensuite, le dimanche, la Journée des familles a apporté de l’émotion et du partage. Plus de 700 personnes ont participé à la fête des familles. Parmi de nombreuses activités, les participants ont pu tester la voiture tonneau, le mur d’escalade, le tir à l’arc ou bien les baby vélos. Mickey et Minnie ont été les stars de la journée et de la pièce de théâtre jouée lors des festivités. "Toutes les tranches d’âge peuvent s’y retrouvaient", affirme l’Echevine des Familles, Kim d’Hauwer Pinon. "Nous avions à cœur de remettre sur pied cet événement pour que les familles puissent venir passer un dimanche ensemble."