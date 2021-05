Les équipes du centre de vaccination de Soignies étaient dans le doute. En début de semaine, le centre annonçait trois après-midis de vaccination libre sans rendez-vous avec le vaccin AstraZeneca. Au vu de la mauvaise réputation de ce dernier, le personnel ne s’attendait pas à une grande affluence malgré tout. Et après les deux premiers jours d’ouverture, c’est finalement un grand succès.

"Rien que ce mercredi, nous avons vacciné 200 personnes qui s’étaient proposées sans rendez-vous", explique le responsable du centre, Etienne Van Honacker. "On est très content du résultat, et de voir que tout le monde est motivé à se faire vacciner malgré les complications très rares du vaccin. C’est une marque de confiance aussi."

De nouveaux vaccinés qui viennent parfois de villes étonnantes. "Nous avons été très stupéfaits de voir que l’information a touché des personnes venant d’Alost par exemple", poursuit Etienne Van Honacket. "Attention, stupéfaits dans le bon sens parce que cela veut dire que la communication a eu l’effet escompté. Certaines personnes sont même revenues sur leur vision du vaccin, et ça, c’est une bataille de gagner."

Une opération, dont est très fière l’équipe médicale sur place. Toutefois, certains habitants ont pointé le temps d’attente qui aurait été plus long lors de ces trois jours. Selon plusieurs témoignages, l’alternance entre rendez-vous et sans rendez-vous à prolonger les files en face du centre. Certains ont même abandonné après deux heures d’attente, laissant leur chance de se faire vacciner.

Pourtant, du côté du centre de vaccination, l’organisation est carrée. "Nous n’avons eu aucun problème de foule ou de débordement. Les militaires ont fait leur travail, ainsi que le personnel présent, même avec la pluie. Les personnes respectent minutieusement les distanciations sociales, et le rythme de vaccination était tout à fait correct", ajoute le responsable.

D’autant plus que l’équipe est extrêmement motivée. L’objectif était, une nouvelle fois, d’accélérer la campagne de vaccination. "À Soignies, plus de 26 000 personnes ont reçu leur première dose", termine Etienne Van Honacker. "Le centre recevra dans les prochains jours une commande spéciale de 5 000 vaccins. Mes équipes sont surmotivées, il n’y a aucun doute. On veut voir le bout du tunnel."

La dernière journée de vaccination libre est ce vendredi. Pour les intéressés de dernières minutes, le site de l’hôpital Saint-Vincent, au boulevard Roosevelt, accueille les personnes âgées de plus de 41 ans jusque 18h.