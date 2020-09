Sucrerie ou pas sucrerie ? Le secteur des betteraviers belges retient son souffle. La deadline du 30 septembre choisie par la Coopérative des betteraviers transformateurs (CoBT) est très proche. "Si les banques n’acceptent pas les demandes de crédit, le projet sera mis à mal et il faudra songer à l’abandonner", lançait Benoit Haag, coordinateur de la CoBT, en juillet dernier.

Et pour l’heure, aucune décision officielle n’a été annoncée. "Les démarches sont en cours mais sont conduites dans la confidentialité, comme de coutume pour ce type d’opérations tant que des accords ne sont pas conclus", explique le ministre wallon de l’Economie Willy Borsus (MR), interrogé par le député régional François Desquesnes (cdH) sur ce dossier très attendu.

Au début du mois de juillet, la CoBT a constaté l’impossibilité de constituer un pool bancaire disposé à accorder un crédit de l’ordre de 189 millions d’euros. Pourtant, la coopérative qui porte le projet de sucrerie à Seneffe dispose de moyens propres pour 37 % du budget total, lui-même estimé à 361 millions d’euros, soit 134 millions d’euros (58 millions d’euros d’actions des agriculteurs, 55 millions d’euros de financements publics, 7 millions d’euros de fonds privés et 12 millions de subsides).

Les porteurs du projet ont donc décidé de se lancer un ultimatum afin de convaincre les organismes bancaires. Au total, près d’une quarantaine de banques belges et européennes ont été consultées. Mais il demeure une certaine frilosité à entrer dans un tel projet. Il existerait d’une part une pression sur les banques de certaines industries agroalimentaires importantes mais c’est aussi le secteur du sucre en lui-même qui crée des hésitations.

"Mais si le blocage au niveau des institutions bancaires devait se confirmer, il est évident qu’une initiative financière publique serait ou pourrait être mise à l’étude", rassure Willy Borsus. "Elle déterminerait dans quelle mesure un levier significatif sur les approches des différentes banques pourrait être activé et une analyse complémentaire pourrait être menée afin de voir comment l’on pourrait soutenir les efforts actuellement déployés par la CoBT pour renforcer ses fonds propres avec des capitaux privés."

Les espoirs de voir la sucrerie de Seneffe voir le jour sont donc légitimes. Pour la CoBT et ses 1 600 coopérateurs à travers toute la Belgique et même dans le Nord de la France, l’attente et la pression sont tout de même grands.

Si les banques acceptent de suivre le projet, la construction de l’usine pourra débuter sur un site de 25 ha, le long de l’autoroute E19, dès le printemps 2021. En plus de fournir "un revenu équitable" aux 1 200 familles d’agriculteurs impliqués dans le projet, ce sont 100 emplois temps plein directs et plus de 300 emplois indirects qui seront créés.

S. Ha.