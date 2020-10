La concrétisation du projet de construction d'une sucrerie dans le zoning de Feluy (Seneffe) est-elle en train de coincer ? Le secteur des betteraviers belges retient en tout cas son souffle depuis plusieurs semaines. En juillet dernier, la Coopérative des betteraviers transformateurs (CoBT) s'est fixée la dead-line du 30 septembre pour boucler son plan de financement et prendre une décision finale. Force est de constater que cette échéance a dû être repoussée.

"Nous faisons tout pour que le projet aboutisse le plus rapidement possible", confie Benoit Haag, le coordinateur de la CoBT. "Il y a évidemment eu des contacts avec les banques depuis le mois de juillet. Mais nous n'avons pas encore trouvé de solution en l'état. Si nous poursuivons le travail, c'est toutefois parce que nous estimons qu'il est toujours possible d'y arriver."