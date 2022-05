Dans le cadre des ateliers "Cyberclasse", les élèves d’EPSIS Roger Roch et leur professeur ont créé cette année un jeu vidéo RPG .

C’est le 7 mai 2022, que l’aventure a pris un nouveau tournant pour Diego, Quentin et Lucas, trois élèves qui se sont lancés dans la création de Super Roger Roch RPG. Un projet achevé après plus de quatre mois de travail. "Les trois garçons sont venus vers moi en disant qu’ils voulaient créer un jeu vidéo", explique Nicolas Debelle, professeur et initiateur du projet. "Leur idée était de présenter l’école telle qu’elle est à travers un écran."

Un jeu qui met en avant Roger, un étudiant à la découverte de l’école. Le personnage principal doit réaliser des quêtes demandées par différents protagonistes à travers deux niveaux. Pour ce faire, les créateurs ont dû respecter quelques règles comme la thématique "Game Boy", la reproduction de structurations spatiales, le scénario d’une histoire cohérente, retravailler des photos et la création de la jaquette du jeu à l’aide d’un logiciel de mise en page.

Le prototype du jeu vidéo a été testé par les autres élèves de l’école et il a été officiellement présenté au public lors de la porte ouverte de l’EPSIS. Toutefois, les trois garçons ne comptent pas s’arrêter pas là puisqu’ils sont en train de créer le troisième niveau du monde de "Super Roger Roch RPG".

Depuis plusieurs années, les élèves de l’école d’enseignement secondaire spécialisé de La Louvière, EPSIS Roger Roch mènent des initiatives intégrant le numérique dans leur apprentissage. En 2018, l’établissement fut lauréat de l’appel à projets "École numérique" de la Région Wallonne portant sur la mise en œuvre d’une campagne de lutte contre le (cyber) harcèlement au sein de l'établissement scolaire.