Dans toutes les communes, la fin d’année est toujours synonyme de modification de certaines taxes et redevances. L’inévitable taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers en fait partie. Malheureusement, ses tarifs ne vont généralement pas à la baisse. Les habitants d’Ecaussinnes et de Seneffe l’ont récemment appris à leurs dépens. Mais à Braine-le-Comte, les citoyens peuvent déjà être rassurés puisque la taxe ne sera pas modifiée pour 2021 lors du conseil communal de ce lundi soir.

Les Brainois vivant seuls payeront toujours 70 euros tandis que les ménages de deux personnes et plus devront s’acquitter d’une somme de 120 euros. Comme partout, cette taxe comprend l’octroi d’un ou deux rouleau(x) de sacs poubelles (le nombre diffère selon les tailles et selon les communes) et elle est revue à la baisse dans certains cas particuliers. Des ristournes de 45 euros sont par exemple offertes aux ménages et aux familles monoparentales brainoises qui bénéficient du revenu d’intégration sociale ou de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA).

De telles aides sont mises en place dans toutes les communes pour dégonfler le montant total de la taxe auprès des ménages les moins aisés. Mais à Braine-le-Comte, cette taxe s’avère dès le départ bien moins élevée qu’ailleurs. À titre de comparaison, une personne seule paye 78 euros à Manage, 79 euros à La Louvière, 84 euros à Binche, 90 euros à Ecaussinnes, 95 euros à Seneffe, 105 euros au Roeulx, 124 euros à Morlanwelz et même 125 euros à Soignies.

Pour les foyers plus de deux personnes ou plus, la Ville de Braine-le-Comte propose un forfait de 120 euros pour tous alors que toutes les autres communes de la région ont mis en place un système croissant. Cela va par exemple de 155 euros (2 personnes) à 170 euros (4 et plus) à Ecaussinnes. Les ménages de deux personnes doivent débourser 157 euros à Estinnes mais le record est détenu par Chapelle-lez-Herlaimont (160). En revanche, le montant y est fixé à 175 euros pour tous les ménages plus grands alors que le coût s’envole jusqu’à 196 euros à Binche (4 personnes et plus) et 199 euros à Manage (4 personnes et plus).

Bref, chaque commune propose des tarifs assez différents. Mais l’on observe dans tous les cas que la collecte des déchets à Braine-le-Comte (service assuré par l’intercommunale in BW) semble moins coûteuse que celles de la zone Hygea ou de l’intercommunale Tibi (Chapelle). En revanche, le prix des sacs à ordures ménagères Hygea (1 euro par sac de 60 litres et 0,54 euro par sac de 30 litres) est moins élevé que chez inBW (1,6 euro par sac de 60 litres, 0,8 euro par sac de 30 litres).