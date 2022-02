Vendredi dernier, la tempête Eunice a balayé la Belgique occasionnant d'importants dégâts à la fois chez certains particuliers et sur les routes avec des vents dépassant facilement les 100km/h et allant même parfois jusqu'à 130km/h. Ce week-end, c'est la tempête Franklin qui a sévi également avec des vents allant de 80 à 100km/h. Dans la région du Centre, aucune victime n'est à déplorer mais un grand nombre d'arbres ont été déracinés et ont provoqué une série de dégâts d'embarras de circulation.

"Nous avons du essentiellement s'occuper d'arbres tombés sur les routes", explique les pompiers de La Louvière. "ll y a aussi des tuiles qui se sont envolées mais heureusement, il y a rien eu de très important".

Le constat est le même du côté des pompiers de Binche qui sont intervenus pour plusieurs arbres couchés sur le RAVel ou sur des routes nationales, par exemple. De nombreux arbres sont également tombés sur la voie publique ou sur des lignes électriques sur l'entité de Soignies. Les pompiers, chargés de la sécurisation de la voie publique, ont donc du procéder aux tronçonnages de ces arbres pour rétablir la circulation.

"Des arbres sont tombés sur la voie publique et sur les lignes électriques, ce sont souvent des objets menaçants auxquels nous faisons face en interventions", explique les pompiers sonégiens. "Chaque personne doit entretenir son "parc naturel". Des bois et des arbres qui ne sont pas souvent entretenus viennent à tomber sur la voie publique au premier coup de vent. Nous avons dégagé de grosses branches, nous avons même évacuer des arbres de parfois 90 centimètres de diamètre".

Si les arbres constituent un danger important, il ne faut pas négliger tout objet pouvant se trouver dehors et risquant de s'envoler avec des vents aussi forts. Du mobilier de jardin ou des jeux pour enfants peuvent ainsi s'envoler s'ils ne sont pas suffisamment encrés dans le sol et provoquer des dégâts supplémentaires.

"Chaque personne devrait faire attention, ranger les tables et chaises de jardin", précise les pompiers de la zone de Soignies. "Nous avons retrouvé des trampolines dans un autre jardin ou sur la toiture d'un voisin. Il faut le démonter ou le lester si vous ne savez pas le démonter. Il y a aussi des cabanes d'enfants qui s'envolent. Beaucoup de dommages collatéraux se créent entre voisins parce que beaucoup ne font pas attention à ce qu'il y a dans leur jardin. Quelque chose comme des tuiles qui s'envolent, personne ne peut le prévoir. Elles peuvent tomber sur la voie publique ou dans les gouttières et le poids peut alors faire tomber une gouttière".

A noter que si un arbre situé dans une propriété privée menace de tomber, les pompiers n'interviendront pas car l'arbre en question ne met pas en danger la sécurité publique. "Nous nous sécurisons mais quand c'est sur un terrain privé, qu'un arbre menace de tomber, nous n'allons pas intervenir parce que ça ne concerne pas les autres personnes. C'est la personne qui doit faire attention à ses arbres, les élaguer, faire attention au risque qu'il puisse tomber".