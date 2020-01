Le groupe Bon Entendeur rejoint aussi l'affiche du festival.

Deux bonnes nouvelles pour les fans de musique électro : le Ronquières Festival 2020 accueillera The Magician et Bon Entendeur, deux fleurons de la scène house et electro internationale. Le premier cité, aura pour mission de clôturer la soirée du samedi 1er août.

Quasi local de l'étape, The Magician est l'alias du DJ/Producteur belge, Stephen Fasano. Fondateur du duo Aeroplane, il vole sur sa propre carpette depuis 2010. Après de nombreuses sorties sur le label Kitsune, il a transforme en or le I Follow Rivers de Lykke Li et de nombreux hits comme ses dernières productions funk et urbaines. Citons par exemple Shy, Together ou encore Sunlight, ce featuring avec Years & Years visionné plus de 36 millions de fois sur YouTube.

Moins connu mais tout aussi bon pour les oreilles, le groupe Bon Entendeur clôturera quant à lui la scène bâbord le dimanche 2 août. Bon entendeur, ce sont des passionnés de musique qui emportent chaque mois leurs auditeurs via une nouvelle mixtape. Adeptes du spoken word, c’est à travers des vocaux classiques ou originaux d'icônes françaises qu’ils diffusent des productions esthétiques et soignées. Après avoir fait l’unanimité sur la toile, Bon Entendeur a sorti un premier disque porté par le hit Le Temps est Bon et se produit en live avec des DJs sets à l’image du trio : énergiques, gorgés de disco-funk enveloppé dans une sonorité électro.

Ces deux noms s'ajoutent donc à une programmation qui a démarré très fort en fin d'année 2019. A savoir Shaka Ponk et Romeo Elvis pour le samedi mais aussi Snow Patrol et -M- pour le dimanche. Du rock, de la pop, du rap et désormais de l'électro avec The Magician et Bon Entendeur. Les festivaliers pourront se délecter sur tous les styles.

Les Tickets partent très vite mais sont toujours dispos au prix promo sur www.ronquieresfestival.be