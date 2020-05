Le dossier est à l'instruction.

C’est une macabre découverte qui a été faite ce mardi soir. Selon Sudpresse, les corps sans vie d’un homme et d’une femme ont été découverts aux étangs de la Renardise, situés au numéro 38 de la rue de la Renardise, à Thieu (Le Roeulx). Les deux victimes, qui n’ont pas encore pu être identifiées, ont été touchées par balle.

C’est un voisin du site qui aurait donné l’alerte après avoir entendu un coup de feu. Une fois sur place, les équipes de la zone de police de la Haute Senne ont fait la triste découverte. Les lieux ont évidemment été sécurisés et l’accès aux étangs bloqué. "Cette après-midi, je nettoyais mon abri de jardin quand j’ai entendu deux détonations venant du côté des étangs du Roeulx", explique un internaute sur la toile.

"J'ai cru à un chasseur mais bizarre quand même de ce côté-la… Deux heures plus tard, j'ai vu sur le groupe Facebook des Rhodiens que la rue était bloquée par la police..." L’homme concède ne pas avoir fait le lien entre ces détonations et la présence de la police avant que la presse locale n’évoque les faits. "Je me dis que c'était ça..."

Toujours selon nos confrères, l’homme avait pêché un peu plus tôt dans la journée. Mais à ce stade, difficile d’en dire plus. Un médecin légiste était en effet attendu sur les lieux. Le dossier a été mis à l’instruction mais il faudra probablement du temps avant que toute la lumière ne soit faite sur cette histoire. Double suicide ou homicide ? À l’heure d’écrire ces lignes, impossible de répondre.