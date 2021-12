Depuis ce lundi, des travaux de sécurisation ont été entrepris à Thieu, au niveau du flanc gauche de l’ascenseur numéro 4, situé au croisement de la rue du Manoir Saint-Jean et de la rue du Port de Plaisance. Ces travaux portent sur des arbres, plantés sur les berges des chemins de halage par les pouvoirs publics dès 1898, et plus particulièrement sur un alignement serré de près de 80 peupliers noirs.

Cet alignement s’étire entre le bâtiment de la conciergerie de l’ancienne cimenterie de Thieu, qui abrite désormais des logements gérés par Centr’Habitat, et le flanc gauche du quatrième ascenseur hydraulique. "Cet alignement brise-vent, jadis utile au temps de la navigation à voile ou halée, subsistait pour réduire la promiscuité avec le site industriel adjacent", explique-t-on du côté du Service Public de Wallonie.

Aujourd’hui cependant, il représente un danger. "Après avoir effectué plusieurs étêtages successifs, les pouvoirs publics ont constaté qu’il subissait de plus en plus mal les pointes de vents issus des épisodes climatiques récurrents. Il y a quelques jours, l’un des peupliers concernés par les travaux est tombé et a endommagé la coupole d’un bâtiment situé à proximité. Ces arbres représentent un risque élevé pour les promeneurs, les riverains et le prestigieux patrimoine mondial."

Une décision a dès lors dû être prise. "Avant le début des travaux, plusieurs arbustes situés sur le site ont été déplacés. Au total, 100 mètres de haies ont été replantées au centre de regroupement des boues d’Obourg et au niveau du quai de Maisières. La phase de sécurisation par démontage des sujets débute ce 6 décembre et durera une semaine environ. Quelques jours de travaux supplémentaires seront nécessaires pour le rognage des souches."

L’ensemble du bois et des branches seront ramassés et stockés en andains sur la zone de dépôt avant d’être transformés en plaquettes forestières. "Cette opération de sécurisation est nécessaire à la poursuite sereine des activités de maintenance et d’exploitation de l’ascenseur. Elle intègre une compensation "verte", à proximité immédiate du site, via un projet de réaménagement paysager du site sur 45 ares dans lequel la plantation de 19 arbres d’alignement, 400 arbustes entomophiles et mellifères indigènes disposés en coupe-vent, ainsi que de haies palissées en constituent les points fondamentaux."

Le projet complet d’aménagement paysager inclut également la restructuration locale des talus des berges et de leur stabilisation par plantation de couvre-sol adaptés en vue de réduire leur érosion et minimiser leur entretien ultérieur. Les alignements d’arbres à hautes tiges seront bientôt poursuivis au-delà de l’ascenseur 4, vers le port de plaisance de Thieu. Une partie du plateau de l’écluse automatique de Thieu sera également aménagée dans ce cadre.