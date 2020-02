12 kilomètres de files doivent se résorber.

En fin de matinée, un accident de la circulation s’est produit sur la E19 (A7), dans le sens Valenciennes-Mons-Bruxelles, à hauteur de Thieu. Un poids lourd et trois véhicules étaient impliqués. Trois personnes ont été blessées durant la collision. Le SMUR et trois ambulances ont été dépêchés sur les lieux afin de prendre en charge les victimes.

À ce stade, on ignore les circonstances de l’accident. Ses conséquences étaient en revanche très visibles : rapidement, les files se sont formées. Les bandes de gauche et du milieu étaient obstruées. À 11h18, ce sont les trois bandes de circulation qui étaient totalement bloquées. Quelques minutes plus tard, le camion tampon était à son tour percuté.

Un dépanneur a été appelé sur place afin de dégager aussi rapidement que possible le poids lourd. Les bandes de circulation ont été dégradées au cours de l’accident. À l’heure d’écrire ces lignes, la situation revenait peu à peu à la normale mais ce ne sont pas moins de 12 kilomètres de files qui doivent se résorber. On roule donc au pas entre Mons et Thieu.