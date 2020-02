Une cérémonie est prévue ce lundi, 106 ans après la catastrophe.

Ils s’appelaient Léopold Hardat, Paul Sottiau, Prudent Van den Bosch, Hyppolite Mainil, Léon Depauld, Clovis Motte, Plisnier François, Jean-Baptiste Desmecht et Adolphe Desmecht. Le 2 mars 1914, le coup d’eau du charbonnage de Thieu provoqué par l'affaissement du Coron Marin les laissait ensevelis au fond de la mine. Ce jour-là, vers 19h30, les eaux envahirent en quelques instants l'ensemble des travaux souterrains du puits Saint-Henri.

Nous voici 106 plus tard. Les corps de ces neuf mineurs reposent toujours plusieurs dizaines de mètres sous terre mais ils n'ont jamais été oubliés. Ce lundi 2 mars, une cérémonie commémorative sera ainsi organisée par le Cercle d’Histoire Léon Mabille, la Ville du Roeulx et l’Amicale du Souvenir des Gueules Noires et Hiercheuses de Wallonie.

Sur le coup de 9h30, le rendez-vous sera fixé sur la place Hardat, dont le nom a été donné en hommage à Léopold Hardat, l'un des mineurs tués. Un cortège formé par les autorités communales, les membres des deux associations historiques mais aussi des représentants des familles des mineurs se rendra ensuite pour célébrer une messe en l’église Saint-Géry de Thieu. Vers 11 heures, le cortège redescendra enfin sur la place Hardat pour une cérémonie commémorative à côté du wagonnet.

Ce wagonnet a été installé il y a plus de vingt ans, à l'époque où Albert Tesain était bourgmestre du Roeulx. Aujourd'hui, l'ancien maïeur s'occupe de garder la mémoire des Rhodiens via le Cercle d’Histoire Léon Mabille. "Ce qui leur est arrivé est tragique", insistait-il à l'occasion de la pose d'une plaque commémorative il y a quelques mois. "C’était une catastrophe prévisible. Les travailleurs avaient fait remarquer plusieurs jours avant qu’il y avait des infiltrations d’eau. La direction avait répondu que ce n’était pas grave et avait procédé à quelques réparations très sommaires. Ca n’a pas tenu..."