La commerçante relance un appel aux dons pour un nouveau convoi vers Aywaille

La rentrée des classes, le retour au travail et de la routine quotidienne peuvent nous faire oublier que des milliers de personnes vivent dans le dénuement total par suite des inondations meurtrières de juillet. Sandrine Meurice ne l'oublie pas. L'habitante de Thieusies, qui tient le commerce "Les délices de Sandrine", a relancé en ce début de semaine un nouvel appel aux dons pour les sinistrés.

La commerçante est déjà à l'initiative de plusieurs convois. "Depuis les inondations, on fait des appels aux dons continuels. On a déjà expédié plusieurs camionnettes de vêtements, deux semi-remorques et là on prépare le troisième", précise-t-elle. "Je travaille avec la société Légendes Gourmandes et on a des collègues de Liège. On s'est donc senti concerné dès le début pour les aider. Et je continue car j'ai toujours des demandes personnelles de là-bas."