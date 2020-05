Le bourgmestre d'Ecaussinnes espérait pouvoir rouvrir le marché hebdomadaire.

Beaucoup de gens l'espéraient mais les marchés de la région du Centre ne reprendront finalement pas leurs quartiers la semaine prochaine. Le Conseil national de sécurité de ce mercredi a expliqué que, contrairement aux magasins (sauf exceptions) qui pourront reprendre leurs activités dès le lundi 11 mai, les marchés ne sont pas toujours autorisés à rouvrir. Et ce, jusqu'à nouvel ordre.

La plupart des communes de la région du Centre songeaient pourtant déjà à ramener les maraîchers et ambulants sur leurs places dès la semaine prochaine. La Communauté Urbaine du Centre (CUC) avait également émis cette hypothèse lors de sa dernière réunion mardi. "C'est incompréhensible", commente Xavier Dupont, le bourgmestre d'Ecaussinnes, qui espérait rouvrir les marchés du mercredi et du dimanche.

"Il y a des réalités différentes entre des grands marchés comme à Liège ou à Bruxelles et ceux dans des petites communes comme celle d'Ecaussinnes", explique-t-il. "Il est beaucoup plus simple de mettre en place les gestes barrière et toutes les précautions d'usage dans un marché comme le nôtre où on ne compte qu'au maximum dix ambulants. Selon nous, ce sont même des conditions plus favorables que dans un magasin classique."

Comme toutes les autres communes, Ecaussinnes doit donc se résoudre à reporter la réouverture de son marché. Il existe néanmoins quelques exceptions comme à Marche-lez-Ecaussinnes et sur la place de Seneffe. Là-bas, les marchands ambulants isolés, alimentaires et non alimentaires, sont autorisés par les autorités locales parce qu'ils répondent à un besoin. "Les échoppes peuvent être maintenues s'il n'y a pas d'approvisionnement similaire à proximité", explique Bénédicte Poll, bourgmestre de Seneffe.

Le marché seneffois et ses cinq échoppes sur la place Penne d'Agenais ont d'ailleurs pu rouvrir ce jeudi matin pour la première fois depuis le 18 mars. "Nous aurions pu le maintenir ces dernières semaines mais les maraîchers ont dû prendre du recul pour mettre en place les mesures nécessaires. De même, certains ne voulaient plus travailler en sachant qu'il n'y avait pas d'autre marché à faire dans la région. Ils auraient travaillé à perte. Mais, sous l'impulsion du poissonnier, nous avons accepté de le relancer."