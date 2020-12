Les vacances d'hiver débutent ce week-end. Place à deux semaines sans école pour des milliers d'élèves et des centaines d'enseignants. On se rappelle que la "trêve" des vacances d'automne avait permis de faire descendre la courbe des contaminations au Covid-19. On espère évidemment qu'un tel phénomène se reproduira en sachant que l'on observe actuellement une sorte de pallier qui tend malheureusement à se transformer en remontée de la courbe.

En attestent le nombre de tests toujours effectués dans les différents centres de la région. "Le nombre de tests quotidien avait baissé jusqu'à environ 150 dans le creux de la vague", confie Julien Urbain de Tarifica Soins, qui gère les centres de Binche et La Louvière. "Depuis environ trois semaines, nous sommes désormais un peu remonté avec plus de 300 par jour. Mais cela reste la moitié de ce que nous avons connu au début du mois de novembre."

Toujours est-il que la grande majorité des tests effectués dans ces deux centres s'avèrent être positifs. "Beaucoup de gens ont de grosses suspicions avant même de se faire tester. Les médecins généralistes parviennent rapidement à trier sur le volet et les tests servent souvent à confirmer ou infirmer un doute de Covid-19."

Chez nos voisins français, de nombreuses personnes se ruent actuellement dans les centres de testing ainsi qu'en pharmacie pour réaliser des tests juste avant les fêtes de fin d'année. Mais chez nous, l'impossibilité de se réunir pour fêter Noël n'a pas créé ce rush. "Je ne pense pas qu'il y aura ce phénomène-là chez nous", analyse Julien Urbain. "D'autant plus qu'il est nécessaire d'avoir une attestation du médecin pour passer le test. En revanche, on s'attend à une augmentation des tests après les fêtes si les gens ne respectent pas les mesures. J'espère que ce ne sera pas le cas."

Les centres de dépistage de La Louvière et Binche sont accessibles tous les jours de la semaine. Même le dimanche. Installé sur le parking du LouvExpo, celui de La Louvière est ouvert de 13h à 19h les lundis et mardis et de 13h à 18h les autres jours. Ces horaires sont similaires à Binche avec, en plus, une ouverture matinale de 9h à 13h du mercredi au dimanche. Après avoir reçu le feu vert de votre médecin, il suffit de prendre rendez-vous en ligne pour réserver une plage horaire.