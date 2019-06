La Cité du Gille va s'offrir une vitrine inespérée avec le départ d'étape.

Accueillir la troisième étape du Tour de France promet évidemment une belle fête à Binche où l'on ne cache pas son amour pour la petite reine. Mais l'événement offrira aussi à la Cité du Gille une vitrine jamais connue jusqu'ici, et elle ne risque pas de se représenter de si tôt.

Rappelons tout d'abord qu'après la Coupe du Monde et les Jeux olympiques, le Tour de France est le troisième événement sportif le plus médiatisé. Si l'on prend en compte les événements sportifs annuels, la Grande Boucle squatte même la première marche du podium.

Ainsi, le Tour de France est diffusé dans 190 pays à travers 100 chaînes dont 60 en direct. La compétition totalise ainsi quelque 24.000 heures de diffusion sur le petit écran pour plus de 1,1 milliard d'heures de vue.

Le 8 juillet, quand les coureurs s'installeront sur la ligne de départ de l'avenue Wanderpepen, Binche sera vraiment "l'boudine du monde" comme on aime le répéter avec une joyeuse fausse prétention dans la Cité du Gille. En comptant les directs, le vélo-club, le journal du Tour ou encore l'image du jour, Binche s'offrira plus de 20 minutes de visibilité sur France Télévision. En moyenne, les villes de départ et d'arrivée s'offrent quotidiennement plus de 30 citations orales sur les directs de France 3 et France 2.

N'oublions pas les réseaux sociaux. Sur Twitter, Facebook et Instagram, le Tour de France a les faveurs de plus de 7 millions de fans. Un cafetier binchois nous confiait espérer qu'après le départ de la Grande Boucle, de nouveaux touristes viendraient fouler les pavés de la ville. Avec un tel coup de pub, Binche peut en effet espérer quelques retombées…