La Cité du Gille s'inscrit sur la carte du projet wallon Totemus.

Le tourisme connecté va pouvoir ajouter une nouvelle corde à son arc dans la Cité du Gille. Depuis 2019, il est possible de visiter la ville en réalité augmentée depuis le bout de son smartphone. Tout récemment, Binche a également intégré l'application Runnin'City qui propose deux parcours de course à pied audioguidés. Et voilà qu'un nouveau projet fait son apparition, Totemus.

A mi-chemin entre le jeu de piste et le géocaching, Totemus allie le sport, avec différents niveaux de balades, la culture, avec la mise en valeur des richesses et du savoir-faire wallon, et l’aventure.