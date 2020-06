L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et dans la zone de police de la Haute Senne, on l'a bien compris. Une gestion saine et intelligente permet aux forces de l'ordre de mener à bien l'ensemble de leurs missions. Même en cas de crise, comme ces trois derniers mois. C'est en tout cas le message qui a été passé ce mercredi soir lors du conseil de police où il était d'abord question du compte de l'année 2019. Avec un boni presque inespéré de 4 millions d'euros, on peut dire que tous les voyants sont au vert.

"Grâce à cela, nous pouvons constituer un très bon fonds de réserve qui nous permettra de ne pas augmenter la dotation des quatre communes de la zone (Soignies, Ecaussinnes, Braine et Le Roeulx) d'ici la fin de la mandature", se réjouit Maxime Daye, président du Collège de police. "Non seulement le cadre des effectifs est complet, ce qui est rare dans les zones de police, mais en plus de cela, il est supportable financièrement sans devoir augmenter la dotation."

(...)