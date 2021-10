Le Brainois Eric Genot s'intéresse depuis 10 ans à la discrimination basée sur l'apparence. Avec la photographe Fanette Botte, il nous éclaire sur la manière dont nous discriminons tous, parfois inconsciemment.



"L'apparence physique est secondaire. Ce qui compte, c'est la beauté intérieure." Cette formule dégouline autant de bons sentiments qu'elle est fausse. En réalité, l'apparence physique est la première forme de discrimination.

"Les études sont tout à fait claires: les plus beaux ont plus de chance de réussite sociale", constate Eric Genot, assistant social et enseignant à la HELHa Mons. Depuis une dizaine d'années, il sensibilise à la question du poids des apparences et se réfère aux études menées par Jean-François Amadieu, qui est un des premiers à avoir mis en lumière l'importance des discriminations sur base du physique.

"Des études menées en France montrent c'est l'apparence qui est le critère le plus discriminatoire des 12 critères pénalement répréhensibles", dont les discrimination raciales, sexuelles, ou liées au handicap. Si des organismes existent pour lutter contre ces 3 types de discrimination, rien n'est fait pour contrer la principale discrimination, un phénomène dont "on n'a pas beaucoup conscience."

Discrimination en un clin d'œil