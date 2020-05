Plusieurs commues ont déjà distribué leurs masques, d'autres sont en attente.

Vous êtes nombreux à être équipés d'un masque buccal en tissu lavable depuis quelques jours. Les communes de la région du Centre on en effet toutes décidé d'offrir un ou deux masque(s) à leurs citoyens. Certaines ont pris l'option de les confectionner elles-mêmes via la solidarité des couturiers, comme à Manage notamment, tandis que d'autres ont décidé de compléter cette aide bénévole avec des commandes via des fournisseurs.

Chaque commune fonctionne selon ses capacités et selon ses spécificités. Ce qui implique que les distributions de masques ont été planifiées à des moments différents. Par conséquent, certains habitants ont déjà reçu leur masques tandis que d'autres devront encore patienter quelques jours. Mais, selon les calendriers prévus, tous les citoyens devraient être équipés au plus tard pour le 29 mai. Le point commune par commune.

Distribution terminée : Chapelle-lez-Herlaimont

Les premiers heureux ont été les Chapellois. Dans la Cité des Tchats, deux masques par habitant ont été offerts en porte-à-porte entre le 4 et le 8 mai. Dans le prolongement de cette première distribution, des masques adaptés aux enfants et réalisés par des bénévoles chapellois ont été fournis ces derniers jours.

Distribution en cours : Binche, Manage, Seneffe

Dans la Cité du Gille, la distribution des masques a débuté ce lundi 11 mai. Au total, ce sont 26 000 masques qui seront ainsi déposés dans la boîte aux lettres des habitants qui en ont fait la demande auprès de l’administration communale. Les 65 ans et plus, eux, bénéficient automatiquement d’un des masques réalisés par des couturières et couturiers bénévoles.

Du côté de Manage, les masques fabriqués par l'atelier mis en place et par les couturières de la commune sont distribués selon les tranches d'âge. Les plus âgés ont déjà réceptionné leur colis. Les autres Manageois suivront dans les prochains jours, selon le rythme de fabrication. A Seneffe, commune voisine, la distribution a commencé ce jeudi. Ils seront aussi remis en mains propres ou déposés dans les boîtes aux lettres.

Distribution programmée : La Louvière, Morlanwelz, Braine-le-Comte, Soignies, Ecaussinnes

Les Louviérois devront encore patienter quelques jours. Selon les communes, la distribution est prévue les 19, 26 et 29 mai. Soit trois phases de plus de 50 000 masques pour fournir au total plus de 160 000 masques. Les voisins de Morlanwelz réceptionneront quant à eux leurs masques dès le 18 mai.

Pour les habitants de Soignies, la distribution des deux masques par citoyen se déroulera dans le courant de la deuxième quinzaine de mai. A Ecaussinnes, la livraison des colis est également attendue. Si le fournisseur respecte les délais, la distribution se fera dans le courant de la dernière semaine de mai. Quant à Braine-le-Comte, chaque ménage a déjà reçu ou recevra bientôt un courrier relatif à la distribution de masques qui aura lieu le dimanche 24 mai. Il n'y aura là en revanche qu'un seul masque par habitant.

Distribution retardée : Le Roeulx, Estinnes

Les Rhodiens auraient dû recevoir leurs masques le samedi 9 mai. Mais un retard dans la livraison est à déplorer. Les autorités communales attendent désormais de réceptionner le colis afin d'annoncer une nouvelle date de distribution. Idem à Estinnes où la commande est depuis lundi soumise à un contrôle douanier et une vérification des normes par le SPF Economie. On se dit toutefois confiant à l’idée de pouvoir distribuer les masques dans les prochains jours.