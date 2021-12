Le chantier a déjà pris un retard considérable.

Trop c’est trop : le chantier de la rue Delatte pose problème et le bourgmestre de La Louvière, Jacque Gobert (PS), a exprimé son ras-le-bol en allant à la rencontre de la société en charge des travaux. "Ce chantier traine depuis trop longtemps et pose de nombreux problèmes de sécurité et de mobilité aux riverains et aux automobilistes qui empruntent cette voirie", explique-t-il, particulièrement mécontent.

Une rencontre a donc été organisée entre le maïeur, l’entreprise et le chef de projet responsable du chantier afin de réclamer une accélération des travx et une meilleure signalisation pour garantir la sécurité de tous les usagers. "Ce n’est malheureusement pas la première fois que nous rencontrons des problèmes sur ce chantier. Il a pris un retard considérable, ce qui est inacceptable. Il aurait dû être terminé il y a déjà plusieurs mois."