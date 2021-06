Attention si vous empruntez régulièrement le secteur. Dès ce lundi 28 juin, des travaux d’aménagements débuteront à la rue de l’Aire à Horrues. Pendant une dizaine de jours ouvrables, les ouvriers s’attèleront à la mise en œuvre d’un effet de porte à l’entrée du village, entre la chaussée d’Enghien (RN55) et le chemin de Musquette.

Un dispositif qui permet de marquer clairement l’entrée en agglomération, en rendant perceptible la frontière entre l’environnement rural et l’environnement urbain. Des études prouvent, en effet, que l’usager aura tendance à respecter la limitation de vitesse s’il a conscience du changement de l’environnement. C’est pourquoi la Ville de Soignies a pris la décision de commencer par le village d’Horrues pour ces aménagements.

En effet, des habitants du village se plaignent depuis plusieurs années du non-respect de la limitation de vitesse à l’entrée d’Horrues. Et celui-ci n’est pas le seul, puisque d’autres riverains de Thieusies avaient également poussé un coup de gueule dans nos colonnes à la rue de Sirieu notamment. L’effet de rétrécissement était déjà en réflexion, et voilà qu’il va prendre forme dans les prochains jours.

La rue de l’Aire donc sera complètement inaccessible à la circulation le temps des travaux. Une déviation est mise en place par la chaussée d’Enghien, la chaussée de Lessines (RN57) et la rue du Genestier. La circulation des bus est, elle aussi, légèrement impactée par le chantier. Les lignes suivront la déviation installée et deux arrêts, "Ferme de l’Aire" et "El Cordi" ne seront plus desservis. Les modifications commencent dès ce lundi, et devraient en principe se terminer le mercredi 7 juillet.