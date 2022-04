U.P.

Pour la rentrée, les travaux de voirie sur la N90 Binche-Mons qui permettront la création d'un rond-point à l'Octroi de Bray entrent dans leur deuxième phase. Celle-ci impactera bien plus la circulation qu'actuellement.

Dès ce mardi 19 avril, la circulation qui s'effectuait toujours sur deux bandes sera réduite à une demi-voirie sur environ 300 mètres, entre le n°28 de la route de Mons jusqu'à hauteur du n°40. La circulation sera régulée par des feux de chantier.

Outre cette zone en demi-voirie, d'autres aménagements qui doivent permettre la poursuite du chantier sont à signaler. La circulation des véhicules, excepté la desserte locale, sera interdite à la rue de Trivières (tronçon compris entre la rue de Mons et le chemin des Vaches) à Estinnes-au-Val. Une déviation sera mise en place via la rue Enfer et la rue de Bray.

Dans le sens Mons-Binche, l’accès à l’Avenue Léopold III (N27) sera interdit. C'est déjà le cas, mais beaucoup d'usagers ne respectent pas l'interdiction. Les usagers seront invités à rejoindre le rond-point Ruffus et reprendre la rue de Mons vers Mons.

Quant aux usagers venant de la N27 depuis Péronnes, ceux-ci auront toujours la possibilité de prendre la direction de Mons ou de Binche.

Etant donné les problèmes de circulation qu'engendreront les feux, il est conseillé pour les usagers effectuant le trajet Binche-Mons d'emprunter la N55 et l'autoroute E19/E42.