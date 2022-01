La belle histoire de Trebius Valens est sur le point de voir s'ouvrir un nouveau chapitre. Après avoir débuté sur le Web, la marque de prêt-à-porter qui pose un trait d'union entre la Belgique et Naples avait ouvert une boutique éphémère dans la Cité du Gille en novembre et décembre derniers. Forte du succès rencontré sur le terrain, l'équipe de Trebius Valens va maintenant s'installer pour de bon dans une boutique officielle au numéro 12 de la rue de la Gaieté.

Un magasin comme un autre? Pas vraiment. La marque de vêtements fabriqués en Europe à partir de matières bio ou recyclées n'entend pas renier son passé sur la Toile. Le webstore reste toujours en place évidemment. Et dans la boutique officielle, les nouvelles technologies seront bien présentes pour assurer une jonction entre les deux mondes. "Cette ouverture confirme l’ancrage local de l’entreprise tout en restant à la pointe de l’évolution des techniques commerciales. En effet, le visiteur sera plongé dans un univers phygitalisé, une connexion entre la boutique digitale et le monde réel", annoncent les créateurs de Trebius Valens, Martin Gigounon et Emmanuel Cennerazzo. "Tantôt sur la boutique internet, tantôt dans la boutique physique, le client pourra retrouver l’ensemble des produits et services proposés par la marque au serpent mythologique. QR code, carte de fidélité, promotions... seront disponibles dans les deux lieux, réel ou virtuel."

La nouvelle boutique ouvrira ses portes le 4 février. Et pour marquer le coup, Trebius Valens propose également une exposition de Pol Vogels à la galerie Chevalier. Le travail du styliste anversois aura une résonnance particulière à Binche puisqu'il s'inspire librement de la figure du Gille. "J’ai trouvé l’inspiration dans de vieilles photos de mon grand-père et père ainsi que dans les vêtements traditionnels portés par les pigeonniers en Belgique. Le costume du carnaval de Binche m’a donné les compétences et les techniques nécessaires pour créer la collection", explique Pol Vogels. L'exposition se tiendra les 4, 5, 6, 9 et 10 février.