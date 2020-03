En 2007, un importante pollution au PCB avait frappé plusieurs cours d'eau.

Le couperet est enfin tombé ce mardi à la Cour d'appel de Mons. Et l'arrêt n'a pas été tendre vis-à-vis des acteurs de la pollution au PCB engendrée à Hennuyères en 2007. Tous les intervenants qui ont possédé les transformateurs litigieux (le transporteur, le ferrailleur, le locataire du hangar ainsi que deux autres sociétés) sont condamnés au civil à payer des sommes importantes pour la dépollution réalisée en aval du zoning. A savoir 240 000 euros à la SA des Tuileries (qui est à la fois prévenue et partie civile) et surtout 300 000 euros, plus intérêts, en faveur de l'agriculteur touché par la pollution.

Ajoutons à cela les 679 800 octroyés à la commune de Tubize en 2018 lors du procès en correctionnel. Propriétaire des étangs contaminés, elle s'était à l'époque constituée partie civile, tout comme la commune de Braine-le-Comte, la province de Brabant wallon et les pêcheurs fréquentant les eaux concernées. Tous demandaient que le pollueur soit identifié et que ce dernier se charge de financer les coûteux travaux d'assainissement.

Dix prévénus ont ainsi comparu, dont l'exploitant du zoning et son locataire. Le tribunal correctionnel condamnait finalement la SA Les Tuileries et deux de ses administrateurs comme seuls responsables de la pollution. Mais la province du Brabant Wallon décidait d'aller en appel dont on connait désormais l'issue même s'il se murmure déjà que les prévenus saisiront probablement la Cour de Cassation.

Une pollution aux graves conséquences

Ces faits, qui remontent à avril 2007, ont fait grand bruit dans la région. Lors d’un contrôle de routine dans exploitation laitière d’Hennuyères, l’AFSCA détectait un taux anormalement élevé de PCB (NdlR : polychlorobiphényles, des polluants organiques persistants) dans le lait de plus de 170 bêtes. Devant cette énigme, la police de l'environnement descendait alors dans le zoning des Tuileries à Hennuyères pour finalement découvrir un hangar à l’origine de cette pollution.

L'industriel aurait déversé d’importantes quantités d’huile de transformateurs, un produit hautement toxique qui se serait ensuite répandu dans le réseau d’égouttage du zoning se jetant directement dans le ruisseau le Warichaix. Les conséquences ont été catastrophiques pour l’agriculteur (plus de 200 têtes de bétail abattues) mais aussi pour l'environnement.

Les cours d’eau (le Warichaix, la Favarge et le Coeurcq), les étangs de Coeurcq, ainsi que les terres avoisinantes ont été pollués durant de longues années tandis que les poissons ont été déclarés impropres à la consommation. La SPAQUE, chargée de la dépollution des sites en Wallonie, confirmait à l'époquée l’importante contamination en PCB des sédiments des cours d’eau en aval du rejet des Anciennes Tuileries. Les analyses effectuées en septembre 2007 révélaient même un dépassement de 500 fois la norme autorisée. Ce type d'analyse est depuis répété chaque année par la SPAQUE dans les endroits concernés afin de contrôler la situation.