La police de La Louvière a mené dix perquisitions ce lundi 24 juin.

C'est une opération d'ampleur que la police de La Louvière a mené ce lundi 24 juin. Pas moins de dix perquisitions ont été menées sur son territoire dans le cadre d’un dossier relatif à la vente et au trafic de stupéfiants. Les résultats ne se sont pas faits attendre puisque les policiers ont interpellé dix personnes durant leur intervention. Toutes ont été auditionnées et cinq d'entre elles ont fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné par la juge d'instruction en charge du dossier.

Outre les arrestations, les forces de l'ordre ont mis la main sur une très grande quantité de stupéfiants. A commencer par 6,5 kg de marijuana. Les policiers ont aussi saisi 1 220 grammes de cocaïne et 100 grammes de résine de canabis. A la revente, ces différentes substances auraient une valeur d'environ 130 000 euros.

Il n'est donc pas étonnant qu'une importante somme d'argent ait également été retrouvée durant les perquisitions. La police a saisi 13 590 euros, 4 550 dollars et 70 Baht (monnaie thaïlandaise). Le coup de filet ne s'arrête pas là puisque sept véhicules, trois montres, trois bagues en or, douze téléphones portable et une tablette ont aussi été saisis.

Enfin, la police a trouvé du matériel de défense : un spray incapacitant, deux gilets pare-balles militaires, une cagoule militaire et deux armes à feu de type pistolet.