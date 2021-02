Plus de peur que de mal ! Ce lundi en milieu de matinée, un impressionnant accident de la circulation s’est produit sur la N55, à hauteur de Trivières. Pour des raisons qui restent à préciser, le conducteur d’un poids lourd a perdu le contrôle de son véhicule. Ce dernier s’est retrouvé en ciseau, obstruant ainsi les deux bandes de circulation et rendant le passage en direction de Binche tout simplement impossible.

La chaussée a été fermée à la circulation et une déviation a été instaurée via le rond-point canal. La police locale de La Louvière a envoyé une équipe sur les lieux afin de fluidifier la circulation alors que les embarras sont nombreux et que la situation ne devrait pas évoluer avant que le véhicule accidenté n’ait pu être dépanné.

La police fédérale précise de son côté qu’aucun blessé n’est heureusement à déplorer. Reste donc à prendre patience et à éviter les lieux autant que faire se peut.