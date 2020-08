Développement de la concentration et de la discipline, amélioration de l’humeur, réduction de l’anxiété, meilleure acuité auditive,… Les bienfaits de l’apprentissage de la musique sont démontrés et nombreux. Pour permettre à chacun d’en profiter, le collège communal louviérois et l’Académie de musique et des arts de la parole René Louthe nouent des partenariats avec différentes implantations scolaires.

Dès la rentrée prochaine de septembre, c’est l’école communale de Trivières qui en profitera. À partir de sept ans, les enfants pourront profiter d’une formation musicale et de cours de trompette. Entre huit et 10 ans, ils pourront bénéficier d’une formation pluridisciplinaire comprenant de la diction, de la déclamation et des arts dramatiques.