Elles fusionneront avec l'agence de La Louvière et celle de Morlanwelz.

Mauvaise nouvelle pour les clients de la banque BNP Paribas Fortis qui habitent dans la région du Centre et plus particulièrement dans la région de La Louvière. Trois agences (celles de Manage, Houdeng-Goegnies et Chapelle-lez-Herlaimont) n'ont plus que quelques semaines à vivre avant de fermer définitivement leurs portes. Ajoutons à cela l'agence de Courcelles qui va aussi disparaître. Les clients de ces différentes agences seront prochainement ou ont déjà été contactés par courrier et/ou email.

Celle de Manage (ferme le 20 janvier 2020) et celle d'Houdeng-Goegnies (ferme le 4 février) fusionneront avec l'agence de La Louvière, située à la rue Sylvain Guyaux. Les comptes et les dossiers de tous les clients seront donc automatiquement transférés vers l'antenne louviéroise. Idem pour l'agence de Chapelle-lez-Herlaimont, qui ferme définitivement le 20 février : les clients seront redirigés vers l'agence de Morlanwelz ou celle de Pont-à-Celles.

"Nous accompagnerons les clients concernés avec le plus grand soin lors de leur transfert à l’agence voisine", assure la porte-parole de la banque BNP Paribas Fortis. "Dans la plupart des cas, le client pourra garder sa personne de contact ou son chargé de relation habituels dans la nouvelle agence. À l'avenir aussi, le réseau des agences et le contact humain restent importants. En effet, nos agences jouent un rôle central dans le service et le conseil que nous offrons à nos clients. Quant à nos collaborateurs d’agences, ils demeureront un élément vital de notre offre multicanal."

Ces différentes fusions s'inscrivent dans un plan annoncé il y a quelques mois par la banque. "Nous évaluons régulièrement la manière dont nous entrons en contact avec nos clients et nous réfléchissons à la façon optimale de les servir. Nous constatons par exemple que ces derniers gèrent toujours plus souvent leurs affaires bancaires de façon numérique et qu'ils se rendent de moins en moins souvent en agence. Au premier semestre de cette année, les contacts humains avec le client ont diminué de 14 % par rapport à la même période en 2018."

Le choix des agences supprimées s'est fait de manière à obtenir une couverture géographique "optimale". "Plusieurs facteurs entrent ici en ligne de compte, tels l’emplacement de l’agence, la proximité d’autres agences de BNP Paribas Fortis, la présence de centres commerciaux ou économiques, la concurrence, la densité de la population et les habitudes de déplacement du client."

Dans la région du Centre, seules les agences de La Louvière, Morlanwelz, Le Roeulx, Seneffe et Ecaussinnes seront encore ouvertes.