Une peine de trois ans de prison, assortie d'un sursis probatoire de cinq ans, a été prononcée lundi par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, contre un Louviérois poursuivi pour avoir braqué la caisse d'un supermarché situé sur la place du Souvenir à La Louvière, le 5 novembre 2020. Le prévenu était armé d'un couteau, avec lequel il a menacé un jeune caissier. Il s'est aussi rebellé contre la police lors de son interpellation chez lui, en jetant une bouteille en verre en direction des policiers. Pour cette prévention, il encourt une peine de 18 mois de prison.

Lors de l'instruction d'audience, le quadragénaire, ancien couvreur en état d'invalidité, a déclaré qu'il était alcoolique et qu'il avait commis les faits sous l'effet de l'alcool et qu'il n'avait pas voulu traumatiser le jeune caissier par cette agression. Il était parti en possession d'une somme de 650 euros et d'un paquet de cigarettes.

L'individu est bien connu des autorités judiciaires, déjà condamné pour vols et pour une destruction par explosion.

Il était en état de récidive après avoir écopé d'une peine de trente mois avec sursis en octobre 2014 devant ce même tribunal.