En cette fin d’année, de belles reconnaissances sont venues égayer le moral des troupes de l’institut médico-pédagogique (IMP) de La Louvière avec notamment, un soutien financier, matériel et humain conséquent. L'école d'enseignement spécialisé a même reçu trois bonnes nouvelles qui contribueront à l’amélioration du cadre de vie de tous ceux qui fréquentent l'établissement.

D'abord pour l'un des deux axes importants qui seront bientôt approfondis avec les jeunes : la lutte contre le cyber-harcèlement. En collaboration avec "Bienveillance à l’Ecole" asbl, l’équipe de l’école primaire souhaite améliorer les compétences socio-émotionnelles de tous. Et pas moins de 10 000 euros seront dévolus à l’objectif de réduire les micro-violences physiques ou morales au sein de l’établissement et ailleurs.

"Des formations adaptées aux besoins seront d’abord proposées aussi bien à l’équipe éducative élargie qu’aux élèves", explique Pierre Vanderslycken, chargé de projets. "Nous mettrons en pratique, tous ensemble, des actions sur le l’amélioration de notre cadre de vie, dans la durée. Chaque année, l’école recevra un rapport bien-être".

Un autre chantier très vaste pour les équipes éducatives et les élèves : contribuer, en équipes, à rendre leur environnement quotidien plus agréable. Ayant décroché une subvention dans le cadre de l’appel à projets "Mon Ecole plus Propre", l’équipe éducative aura besoin de l’implication des jeunes. Pendant trois ans, ils prendront part ensemble aux teams en charge de la prévention, de la gestion, et du tri des déchets. Parmi les 10 écoles sélectionnées dans le Hainaut cette année, les élèves de La Louvière pourront ainsi bénéficier d'un suivi personnalisé et d’un soutien financier pour mettre en place leur plan d’actions.

Enfin, les 70 jeunes du service résidentiel vont bientôt pouvoir profiter d’un arrivage de matériel informatique dernier cri. Pas moins de 40 ordinateurs portables seront livrés dans les lieux de vie des enfants et adolescents hébergés dans les sept maisons localisées à La Louvière et sa périphérie. "Nous allons ouvrir une laptop-thèque", explique Pierre Vanderslycken. "Il s’agira d’un lieu où des jeunes issus d'un milieu précarisé et porteurs de handicap pourront apprivoiser l'outil numérique. Le but est que cela les aide à occuper physiquement et numériquement l'espace citoyen".