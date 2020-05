C'est l'un des plus bas bilan quotidien depuis que les chiffres sont communiqués commune par commune.

Les courbes continuent à descendre dans la région du Centre. Alor que 12 nouveaux cas covid-19 étaient enregistrés le 27 avril, quatre le lendemain, sept ce jeudi et six ce vendredi 1er mai, ce sont à nouveau quatre cas supplémentaires qui sont comptabilisés ce samedi. Depuis plusieurs jours, le nombre quotidien de nouveaux cas recensés reste donc relativement stable et faible. La tendance au ralentissement se confirme donc.

Les quatre nouveaux cas enregistrés ce samedi sont à répartir entre les communes de La Louvière (+3) et Braine-le-Comte (+1), pour un total respectif de 423 et 49. Dans la région du Centre, le nombre total de cas s’élève désormais à 1264. Les données communiquées par le SPF santé, commune par commune, au quotidien restent cependant encourageantes.

Certaines communes n’ont plus enregistré le moindre cas depuis déjà plusieurs jours. C’est le cas d’Estinnes (29 cas depuis 8 jours), de Chapelle-lez-Herlamont (83 cas depuis 5 jours) ou encore du Roeulx (67 cas depuis 11 jours). Preuve en est que les efforts fournis par les citoyens depuis maintenant plus d’un mois portent leurs fruits.

La Belgique s’apprête cependant à entrer officiellement dans sa première phase de déconfinement. Il faut donc rester attentifs et ne pas relâcher la vigilance, au risque de voir les courbes repartir à la hausse. Évidemment, comme toujours depuis qu’ils sont communiqués commune par commune, ces chiffres doivent être relativisés. En effet, la fluctuation du nombre de tests réalisés, notamment dans les maisons de repos, engendre inévitablement une modification du nombre de cas officiellement détectés. Ils ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. S’agissant du seul état des lieux officiel chiffré d’une situation qui évolue de jour en jour, il nous parait important de continuer à relayer cette information.