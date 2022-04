Ces 20 dernières années, "Un Soir A Binche", USAB pour les intimes, est devenu un pilier de l'animation dans la cité du Gille, oeuvrant pour l'organisation de concerts d'envergure dans l'enceinte des remparts et faisant venir des artistes divers tels que Jean-Luc Fonck, Arno, Philippe Lafontaine...

Depuis, les forces vives d'USAB se sont impliquées dans des grands événements comme Ronquières Festival ou Scène-sur-Sambre. Mais elles n'ont jamais abandonné leur bébé, que le Covid n'aura pas tué.

"On a toujours cette envie de faire des choses assez différentes, et surtout de pouvoir de nouveau proposer des concerts en salle dans un contexte "normal" après deux ans de pandémie où l'on sait à quel point cela a été compliqué pour une asbl comme la nôtre, non subsidiée", explique Gino Innocente, un des piliers d'USAB. A la sortie de la pandémie, c'était important de pouvoir relancer la machine et, à côté des activités que l'on a Ronquières ou Scène-sur-Sambre, proposer des événements dans des salles.

Ce qu'ils feront dans le cadre de l'abbaye de Bonne-Espérance à Estinnes le 14 mai prochain, où ils organisent une soirée spéciale "Révélations belges". "C'est un très beau cadre. Nous voulons rester à Binche et dans les environs, mais il n'y a pas énormément de salles disponibles avec les capacités d'accueil pour ce genre d'événements. On a eu la possibilité de discuter avec les responsables de l'abbaye et cela s'est mis en place de fil en aiguille. Il y a des facilités en termes de parking, la salle est bien équipée, tout est en place pour un bel événement."

Où se succèderont Doria D. , Charles et Coline et Toitoine, "trois artistes qui sont le futur de la scène belge à des degrés divers", tous liés au Ronquières Festival. "Charles a déjà joué en ouverture et sera à nouveau là. C'est une artiste qu'on aime beaucoup et qui le rend bien au festival, auquel elle a participé plusieurs années en tant que festivalière. Elle est également du coin et ça a du sens de l'inviter à nouveau. Idem pour Coline et Toitoine qui ont aussi ouvert à Ronquières. Quant à Doria D, elle sera là cette année."

Pourquoi venir les voir à Bonne-Espérance dans deux semaines? "L'environnement sera tout à fait différent, plus intimiste. L'échange est tout à fait différent entre les artistes et le public." Les places sont en prévente au prix de 25 €. Ouverture des portes à 18h.