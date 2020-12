Du lundi 4 janvier au vendredi 22 janvier au plus tard, soit pour une durée maximale de trois semaines, des réparations localisées de revêtement impacteront la bande de droite de l’autoroute E42 entre Gosselies (depuis le parking de l’aire des Amoudries) et Manage. Et ce uniquement en direction de Mons.

Sur quasiment tout ce tronçon (de l’aire de Amoudries à la sortie n°16 bis "Gosselies" et du Viaduc de Viesville à Manage), la voie de droite sera soustraite au trafic pour mener ces réparations. A hauteur de ces travaux, les deux autres voies de circulation seront accessibles à une vitesse maximale de 70 km/h.

Par ailleurs, les usagers circulant sur l’E42 vers Mons ne pourront plus emprunter la sortie n°16 "Genappe". Ils seront invités à emprunter la sortie suivante n°16 bis "Gosselies". Et l’accès n°18 bis "Chapelle-lez-Herlaimont" permettant de gagner l’E42 vers Mons sera fermé à la circulation. Une déviation sera mise en place via le R3 et la sortie n°2 "Forchies-la-Marche".