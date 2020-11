Si lors du premier confinement, il était strictement interdit de fréquenter les parcs, d’ailleurs fermés au public, les mesures sont quelque peu différentes en cette période de reconfinement partiel. En effet, afin de laisser la possibilité aux citoyens de s’aérer et se changer les idées, aucune mesure n’a, à ce stade, été prise afin d’en interdire les accès.

Seulement voilà : ces derniers jours, les températures se veulent clémentes et les rayons de soleil ont poussé les citoyens à se ruer dans les lieux publics. À tel point que les bourgmestres de Manage et de Morlanwelz ont tenu à rappeler quelques règles à respecter pour accéder au parc de Mariemont.

"Étant donné la fréquentation massive du parc constatée ce week-end des 7 et 8 novembre, les communes de Manage et de Morlanwelz ont décidé qu’à partir du mardi 10 novembre, les services de police de la zone de Mariemont veilleront au respect des règles sanitaires", expliquent conjointement Bruno Pozzoni et Christian Moureau.

Le port du masque y sera donc obligatoire. Les rassemblements entre adultes seront strictement limités à quatre personnes et la distanciation sociale (1,5m) devra être observée à chaque instant. « En cas de non-respect desdites règles, nous envisagerons une évolution des mesures, pouvant aller jusqu’à la fermeture du parc. »

Voilà qui est dit.