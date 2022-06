Se parquer dans le centre-ville de Binche n'est pas toujours simple. Le problème alimente les conversations depuis plusieurs années, mais il agace suffisamment pour dépasser la conversation de comptoir et s'afficher publiquement sur l'espace public. Depuis quelques jours, Jacques Boussart, négociant en vins et spiritueux , y va d'une affiche "commerce en péril par manque de parking" sur son établissement installé dans la rue du Cygne.

Un endroit particulièrement touché par le "plan terrasse" actuellement en vigueur sur la Grand-Place. Durant ce dispositif, la circulation automobile est déviée dans les rues adjacentes et l'accès à sa rue est devenu difficile. De quoi lui porter préjudice, dit-il. "Certains clients m'ont clairement dit: je ne viens plus car c'est trop compliqué de se garer." Si pour les petits achats, marcher n'est pas un problème, "comment faire quand un client me prend une caisse de vin?" Autre souci: les livraisons. "C'est un camion de 19 tonnes qui vient me livrer. Avec les voitures garées illégalement en début de rue, il ne sait pas manœuvrer."

15 ans de retard "à se regarder le nombril"

Selon Jacques Boussart, la Ville manque de vision en matière de stationnement. "La Ville a quelques œillères, déplore-t-il. Les Tour de France et les courses cyclistes, c'est bien, ça donne de la visibilité à Binche. Mais ça ne nous fait pas vivre. Ces jours-là, nous sommes bons pour fermer ou pour nous garer à des kilomètres car tous les parkings publics sont privatisés."

Et d'en appeler à une réflexion globale. "Il faut penser à des poches de stationnement près et dans le centre. Je sais que ce n'est pas facile, qu'il y a les remparts, mais il faut bouger en ce sens. S'il n'y a pas d'offre pour le chaland, il va monter à Anderlues où il y a des beaux parkings dans de beaux zonings. On a 15 ans de retard, passés à se regarder le nombril", déplore le commerçant.

Une zone bleue pour les commerçants

Du côté de la Ville de Binche, on se défend de toute inaction. "La zone bleue a été créée à Binche il y a quelques années à la demande des commerçants ", explique-t-il. "Maintenant, il existe aussi des commerçants qui stationnent la journée devant leur vitrine, ce qui n'aide pas à libérer des places de parking, même si ce n'est pas la majorité." Et de rappeler que Binche est la dernière ville moyenne de la région à ne pas avoir de stationnement payant.

Nonobstant cela, le problème n'est-il pas plus aigu aujourd'hui qu'il y a 10 ans? "Pas spécialement, répond l'échevin, mais on sait tous qu'il y a globalement plus de voitures aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Maintenant, la difficulté de se garer à Binche dépend de ce que l'on entend: avoir du mal à se garer juste devant sa maison ou un commerce, oui, c'est un phénomène que l'on rencontre dans toutes les villes. Mais je rappelle qu'il y a le parking des Pastures de plus de 200 places, relativement disponible à part le samedi matin, le parking Saint-Paul, la rue des Boulevards, la rue de la Pépinière...Les travaux de ces dernières semaines ont certes rendu la mobilité plus compliquée, mais toutes les voiries sont désormais libérées, à part la rue des Récollets."

La zone bleue a également été élargieQuand au plan terrasse qui modifie la circulation en centre-ville,

A noter qu'un nouveau parking devrait prochainement faire son apparition près du centre-ville: l'ancien atelier de confection Lescalier rue de la Régence sera prochainement démoli pour laisser la place à des appartements et un parking de 27 places.