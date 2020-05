Chaque jeudi entre 9 heures et midi, ils profiteront d'un accès prioritaire.

Nouveau petit changement au sein des recyparcs de l’intercommunale Hygea. Afin de remercier l’ensemble des personnes qui travaillent en première ligne durant cette crise, cette dernière a décidé de leur offrir un accès prioritaire le jeudi matin. La mesure prendra effet pour la première fois ce jeudi 14 mai.

"L’intercommunale Hygea et l’ensemble de ses collaborateurs ont décidé de remercier, à leur niveau, l’ensemble des personnes qui travaillent en première ligne afin de préserver notre santé et qui se battent chaque jour pour prendre soin de nos vies pendant cette période particulière. Ces derniers bénéficieront d’un accès prioritaire aux recyparcs le jeudi matin", confirme Hygea.

"Une action symbolique qui nous permet de témoigner notre gratitude et notre respect pour le travail accompli par tous ces travailleurs confrontés quotidiennement à la triste réalité de l’épidémie." Concrètement, les travailleurs de première ligne dans la gestion de l’épidémie (médecins, infirmiers, aide-soignants, personnel soignant, pompiers, ambulanciers, policiers, etc.) pourront accéder prioritairement aux recyparcs Hygea tous les jeudis à partir ce jeudi 14 mai de 9h à 12h. Cette action se poursuivra jusqu’à la fin du mois de juin.

15 recyparcs dont il est possible d'aménager l'accès afin d’éviter la file d’attente, ont été sélectionnés pour cette action. Il s’agit des sites de Baudour, Binche, Boussu, Colfontaine, Dour, Ecaussinnes, Erquelinnes, Estinnes, Frameries, Honnelles, Jurbise, Le Roeulx, Morlanwelz, Quiévrain et Soignies. Les citoyens considérés comme prioritaires seront invités à montrer un badge ou une carte attestant de leur activité.

"Les collaborateurs des recyparcs remettront, au nom de tous les collaborateurs d’Hygea, une carte de remerciement à chaque citoyen de première ligne qui se rendra dans l’un des 15 recyparcs le jeudi matin." Pour rappel, des mesures strictes de sécurité sont en vigueur au sein des recyparcs. Chaque citoyen doit porter un masque, ne pas s’attarder sur le site et respecter la distanciation sociale. Tous les déchets sont désormais autorisés à l’exception des déchets spéciaux des ménages, l’asbeste-ciment, les huiles et graisses de friture, les huiles de moteurs et les pneus, qui ne peuvent pas être apportés pour l’instant.