Le travail va pouvoir reprendre presque normalement d'ici quelques jours.

La gestion des cimetières fait régulièrement grincer des dents. Et en cette période compliquée, leur entretien est d’autant plus difficile. Dans la Cité des Loups cependant, des solutions ont été déposées sur la table après concertation entre les autorités communales, les syndicats et une firme privée. Le travail pourra reprendre, presque normalement, d’ici quelques jours.

"Ce mercredi, les fossoyeurs se remettront à l’ouvrage et ne seront plus exclusivement mobilisés lors d’enterrements", explique Antonio Gava (PS), échevin en charge de l’entretien des espaces publics et de la propreté. "Et dès lundi prochain, des ouvriers, des ALE et une firme privée viendront en renfort. Petit à petit, la situation va revenir à la normale."

Il faudra cependant du temps : l’entité de La Louvière compte 12 cimetières et le travail doit malgré tout être réorganisé. "Les cimetières ont été divisés par zones afin d’éviter les croisements et contacts. Chacun travaillera dans son coin. Nous fournissons aussi le matériel et des masques. Il a fallu le temps de s’adapter, de voir comment évoluait la situation."

Une situation que déplore l’échevin. "Pour éviter un état désastreux des cimetières, j’avais personnellement fait le tour de chaque cimetière, plusieurs fois, en début d’année. Nous n’aurions pas pu anticiper la crise. Je sais que le sujet est sensible, plus encore en cette période où les enterrements ont été plus nombreux. J’en suis désolé et espère que tout rentrera rapidement dans l’ordre."

Une fois la crise éloignée, l’échevin entend s’attaquer à la gestion différenciée, qui permettrait de verduriser davantage les cimetières et donc de limiter leur entretien. Une alternative indispensable alors que les ressources humaines et financières sont limitées et que l’utilisation de produits phytopharmarceutiques n’est plus autorisée.