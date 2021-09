C'est un invité de marque que le village d'Ecaussinnes-Lalaing s'apprête à recevoir en la personne d'Herman Van Rompuy. L'ancien premier ministre belge et premier président permanent du Conseil européen a été invité par l'asbl Synergie pour une soirée d'information sur le thème de l'avenir de l'Europe. "C'est lui qui a choisi le thème, indique Sébastien Deschamps, organisateur de la soirée. Il ne voulait pas s'exprimer sur la politique belge."

L'ancien président du Conseil européen abordera ce mercredi 15 septembre les futurs enjeux auxquels devra faire face l'Europe: l'après-coronavirus, l'élargissement alors que celui de 2004 ne semble toujours pas digéré, les questions sociales, les questions migratoires…Une soirée qui s'annonce sans nul doute enrichissante: "M Van Rompuy est considéré comme un intellectuel discret, attaché au compromis." Ce qui lui valut sans nul doute d'occuper le poste de président du Conseil européen, où il dut composer avec des chefs d'Etat aux personnalités et vues opposées.

Si Herman Van Rompuy fait sans doute partie des invités les plus prestigieux de l'asbl Synergies, celui-ci complète néanmoins un "hall of fame" déjà bien fourni. "Nous avons eu Dirk Frimout il y a deux ans, Julos Beaucarme est déjà venu donner deux concerts, on a également eu Jean-Michel Saive…Et Saint-Nicolas en hélicoptère", sourit Sébastien Deschamps. Des intervenants très variés pour l'asbl Synergie, dont l'objet est d'organiser des activités socioculturelles et permettre aux gens de se retrouver. "On a récemment organisé une sortie à la mer, on organisera prochainement une conférence sur le cyberharcèlement, une autre sur la permaculture…"

Avant ces activités, c'est donc Herman Van Rompuy qui vous donne rendez-vous à la Grange du Château, rue Georges Soupart n°4 à Ecaussinnes-Lalaing. Réservations via synergie.ecaussinnes@gmail.com.