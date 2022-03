Avec la démission de Jean-Luc Crucke du gouvernement wallon, le dossier du triage lavoir de Péronnes allait-il de nouveau tomber aux oubliettes? On se souvient que l'ancien ministre wallon du budget avait eu un coup de coeur pour ce mastodonte construit en 1954 dans le cadre du plan Marshall et fermé en 1969. L'ex-ministre avait engagé une procédure pour trouver une affectation à ce bien que la Région wallonne a partiellement rénové en 2009 (pour 13 millions €), dont elle est actionnaire majoritaire via la SA Triage Lavoir du Centre. Cette société de droit public est propriétaire du bien et au bord de la faillite aujourd'hui.

Dans ce cadre, un appel à manifestation d'intérêt aurait dû être lancé "en janvier 2022", s'est inquiété le député François Desquesnes (Les Engagés), auprès d'Adrien Dolimont, successeur de Jean-Luc Crucke. "Il n’y a, à ce stade, aucun changement d’option, suite au passage de témoin ministériel", a tenu à rassurer Adrien Dolimont. La priorité est toujours de trouver une destination à ce temple du béton et une procédure "d'appel à idées", a été lancée le 17 mars dernier.

"Les opérateurs intéressés peuvent contacter le Département de la gestion immobilière pour obtenir les documents utiles et demander une visite du site. Les formulaires de candidature devront être rentrés à l’administration au plus tard pour le 20 avril 2022", a indiqué le ministre.

Cette procédure est très large et n'engage à rien les personnes qui y répondraient. Vu la complexité du dossier et les échecs antérieurs, le gouvernement a voulu ouvrir le champ de possibles au maximum quant aux types de projets, aux montages juridiques envisageables..."Dans le même temps, une réunion d’échange sera proposée aux opérateurs ayant rentré les documents dans les délais", a poursuivi le ministre.

Un rapport sera ensuite établi pour la fin du mois de juin 2022, une échéance qui coïncide avec l'échéance d'une créance bancaire importante de 2,5 millions €. La SA Triage Lavoir du Centre accumule une dette globale de 6 millions € et l'opération en cours apparait comme celle de la dernière chance avant une vente du site, une option qui n'est pas, à ce jour, privilégiée, a souligné le ministre.

L'an dernier, les idées de reconversion n'ont pas manqué: création d'un centre de formation des métiers de la route, d'un centre de loisirs, d'un studio TV, d'un centre dédiés aux Arts du cirque, l'installation d'une distillerie...Qu'en restera-t-il réellement? Réponse dans trois mois.