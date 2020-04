Un couturier manageois veut réunir une équipe pour se préparer au déconfinement.

Masque ou pas masque ? Beaucoup de citoyens se posent la question. Certains sont favorables, d'autres pas. Toujours est-il qu'il n'est pas impossible que le port du masque soit fortement recommandé dans quelques semaines. C'est dans cette optique que certains habitants de Manage mettent actuellement en place une stratégie.

"Nous ne voulons pas nous retrouver démunis dans l'éventualité où on venait à recommander le port du masque lors du déconfinement", commente le bourgmestre Bruno Pozzoni. "Car si nous n'agissons pas, nous n'aurions rien à offrir à la population. Il existe donc une volonté citoyenne de se prémunir à ce genre de déconvenue en produisant des masques pour tout le monde."

Un couturier professionnel, Juan-Antonio Martin, est en effet prêt à se retrousser encore les manches dans ce sens. "Il voudrait créer un petit atelier de confection à plus grande échelle, en recrutant d'autres bénévoles. S'il est capable d'en fournir un maximum à la population manageoise, nous accompagnerons sa démarche. Il aurait besoin d'un local à disposition afin de respecter la distanciation sociale ainsi que du matériel et des tissus."

Pour réaliser ces souhaits, le Collège communal se réunira dans les prochains jours et formalisera cette demande. "Nous allons dès à présent chercher un local et étudier la faisabilité", signale le bourgmestre. "Si ce projet est validé, le collège statuera et nous fédérerons alors les forces couturières sur un même site afin de produire à plus grande échelle. C'est en tout cas ce que nous analysons et étudions pour le moment."

Un appel aux bénévoles sera donc lancé dès que les grandes lignes de ce futur atelier de confection seront tracées. "Je suis certain que nous trouverons suffisamment de personnes motivées. Je tiens d'ailleurs à souligner l'implication de nombreuses couturières à Manage. Même parmi les membres du conseil communal avec notamment Cathy Minon ou Anaïck Dineur", conclut Bruno Pozzoni.