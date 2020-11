Dans le cadre de son PAEDC (Plan D’Actions Energie Durable Adaptation Climat à 2030), la Ville de La Louvière s’est engagée à réduire ses émissions de CO2 d'ici à 2030, notamment via le secteur du logement. "A cet effet, des primes wallonnes sont octroyées, en fonction des gains énergétiques réalisés et des revenus du ménage. L’octroi des primes est conditionné à un audit préalable.

Afin de booster le taux de rénovation de façon probante, la Ville de La Louvière souhaite financer ces audits avec la contribution du projet Life Be Reel. Il faut toutefois répondre à une série de critères, à savoir : avoir sa maison située dans l'entité de La Louvière ; qu'elle ait été construite avant le 1er mai 1985 et n'ait pas encore fait l'objet d'une rénovation énergétique importante et que son propriétaire prévoit de se lancer dans une rénovation énergétique profonde.

Mais attention, tous les demandeurs ne verront pas leur demande être acceptée. Le nombre d'audits offerts est limité à une quinzaine en 2020. "Si le nombre de demandes d'audits excède le budget disponible, l'attribution se fera selon les revenus du citoyen, afin d'offrir ces audits aux personnes ayant les revenus les plus bas. Le citoyen devra donc joindre à la demande d'audit l'extrait de rôle de son ménage pour 2019", explique la Ville.

Pratiquement toute demande d’attribution d'audit gratuit doit se faire en deux étapes. Il faut d'abord compléter un quickscan de l'habitation à rénover sur le site www.monquickscan.be et enregistrer le fichier pdf généré automatiquement à la fin du quickscan. Ce document doit ensuite être envoyé par mail au guichet Energie Logement de La Louvière (energie.logement@lalouviere.be) avec également un formulaire d'informations personnelles se trouvant sur le site internet de la Ville et le formulaire RGPD.

Un agent du guichet Energie Logement vous recontactera à votre meilleure convenance pour vous expliquer la suite de la procédure. Toutes les demandes sont à envoyer au plus tard pour le 10 décembre.