L'activité de Vivian Clara tournant au ralenti à cause du coronavirus, il a décidé de se rendre utile.

Les mesures prises pour endiguer la pandémie de coronavirus touchent de plein fouet l'horeca, mais aussi d'autres secteurs qui en dépendent. C'est le cas de la société de Vivian Clara, spécialisée dans les vins apéritifs et qui travaille principalement avec les restaurants. L'activité tourne au ralenti. Mais le Binchois a trouvé de quoi occuper son temps libre. Il propose de faire les courses pour les personnes isolées, gratuitement.

"Je me suis rendu compte qu'on parlait beaucoup des secteurs qui étaient touchés par les mesures, comme les restaurants. Et des alternatives qui étaient mises en place pour les soutenir. Mais j'avais l'impression qu'on oubliait un peu les personnes âgées isolées et qui sont à risque", confie Vivian Clara. "En faisant les courses pour ma grand-mère, j'ai pensé que certaines personnes n'avaient peut-être pas de proches qui pouvaient rendre ce service. J'ai donc proposé de le faire gratuitement. Par la force des choses, j'ai pas mal de temps libre à présent."

Le Binchois a lancé un appel sur les réseaux sociaux. "J'ai reçu une réponse d'une infirmière dont la maman est isolée. Avec son métier, elle a peur d'être en contact avec elle et a donc fait appel à moi", poursuit le Binchois.

Vivian Clara a bien conscience que les réseaux sociaux ne sont pas le meilleur moyen d'entrer en contact avec les personnes âgées isolées. Mais il espère que sa démarche fera boule de neige. "On a pu voir beaucoup de réactions égoïstes depuis la mise en place des mesures, entre ceux qui se battaient dans les magasins ou d'autres qui bravaient les interdits pour faire la fête. Je pense qu'il y a d'autres attitudes à adopter, comme rendre service aux personnes isolées. Je ne m'attends pas à recevoir des tas de demandes, mais peut-être que ma démarche fera prendre conscience à d'autres qu'il y a des personnes autour d'eux qui ont peut-être besoin d'aide."

Pour notre Binchois victime des mesures anticoronavirus, il importe que chacun adopte le bon comportement. "On a vu que des alternatives se mettaient en place pour soutenir les secteurs qui souffrent des mesures de sécurité. C'est très bien. Mais le mieux, c'est encore de faire tout ce qu'il faut pour éviter que le virus se propage pour que tout ça se termine le plus vite possible. Il faut aussi penser à éviter de surcharger les hôpitaux. Même si on n'est pas considéré comme une personne à risque pour le covid-19, nous sommes tous susceptibles d'avoir un bobo qui nous conduirait aux urgences. Et ce ne sera pas évident si les services sont saturés."