Dans deux semaines, le 11 mars, la Tour Eiffel sera en ébullition. Pas moins de 131 athlètes vont se succéder pour grimper, à deux reprises, les 665 marches qui séparent le parvis du deuxième étage de l'édifice parisien. Parmi eux, des Allemands, des Canadiens, des Anglais, des Portugais, des Danois, des Japonais, des Américains, des Australiens, des Colombiens ou encore des Mexicains... et puis deux Belges dont l'un vient de Braine-le-Comte.

Après avoir participé à la Tour des Défis, à Ronquières, à la Battle de Montmartre à Paris ou encore au défi de la Tour Belfius à Bruxelles, Hervé Ricour se lance donc dans une nouvelle aventure ascensionnelle. "Cela fait vingt années que je fais de la course à pied et j'ai plus de 800 courses à mon actif, dont des Marathons et des courses de montagne", confie le Brainois de 47 ans. "Et en 2018, je me suis laissé tenter par la Tour des Défis à Ronquières et ça m'a donné envie de continuer dans ce style."

© DR

Cette course baptisée Verticale Eiffel n'est cependant pas accessible à tous. "Il y a un système de tirage au sort très strict parce qu'il y a beaucoup de demandes mais peu d'élus. L'année dernière, je n'ai pas eu la chance d'être sélectionné mais je l'ai été cette année. C'est une vraie opportunité parce que c'est un événement mondial où 28 nations sont représentées et nous ne seront que deux Belges."

Les autres années, le principe était de gravir les 1 685 marches en une épreuve chronométrée. Mais petit changement cette année : la Tour Eiffel étant en travaux, l'ascension jusqu'au 2e étage sera réalisée deux fois. Les vingt athlètes ayant réalisé le meilleur temps additionné des deux ascensions se verront qualifiés pour une finale le jour-même. "J'irai là-bas sans prétention mais ce que je désire c'est surtout mettre en avant Manon, une petite fille qui est dans l'école de mon fils, à Naast."

Manon est une petite Sonégienne de 5 ans atteinte d'une leucémie. "Via ma participation, j'ai envie que les gens connaissent Manon et qu'ils puissent donner une contribution à ses parents pour les soutenir dans cette épreuve via la page Facebook Tous avec Manon. J'ai la chance de pouvoir réaliser ce genre de défis mais tout le monde n'a pas cette chance J'espère donc que ma participation pourra aider."