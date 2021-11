En 2022, la commune d'Ecaussinnes dédiera un budget de 2 090 340 € pour des investissements. Un budget extraordinaire où l'entretien des voiries se taillera la plus grande part, avec surtout le réaménagement de la rue Vandervelde, pour un montant estimé de 940 000 €, subsidié à hauteur de 410 000 €.

Le budget extraordinaire prévoit également la modernisation de l'éclairage public pour 110 000 €, la rénovation des infrastructures sportives de Marche-lez-Ecaussinnes à 120 000 €, 30 000 € dédiés à la prévention des inondations, 20 000 € pour la maintenance du Pont des 12 Arcades, 25 000 € pour l'engazonnement des cimetières, 15 000 € pour un budget participatif…

Ces moyens ont été dégagés dans la douleur, avec un budget 2022 en équilibre. "Ce fut un exercice difficile, avec des recettes égales, mais des dépenses et report de charges qui pèsent de plus en plus sur les communes", a indiqué le premier échevin Arnaud Guérard, qui salue "le maintien de la solidarité", tandis que le bourgmestre Xavier Dupont estimait que ce budget permettait de maintenir "l'évolution de notre commune, le maintien des acquis sociaux pour le personnel communal et la prise en compte de la crise sanitaire qui aura impact sur les finances communales."

Des promesses "intenables"

Mais dans l'opposition, on reste sur sa faim. Pour Sébastien Deschamps, "la politique de travaux de voirie semble être à la traîne depuis de nombreux mois." Il déplore l'absence de plusieurs projets repris dans le Plan Stratégique Transversal en début de mandature, comme le projet de nouveau dépôt communal, qui "semble passé à la trappe, puisque 45 000 euros sont programmés pour la maintenance et l’équipement du dépôt existant."

Quid encore du projet de hall polyvalent, d'un bâtiment pour les mouvements de jeunesse, de budget pour reboiser les alentours du zoning pétrochimique, du projet de syndicat d'initiative, des aménagements sur le plateau de la gare… Et de qualifier le PST et la Déclaration de Politique Communale comme étant un "catalogue de promesses intenables" où "les promesses de départ se heurtent à la réalité."

Des remarques qui fatiguent la majorité, qui déplore "l'absence de débat constructif" avec l'opposition. "Noircir, dramatiser, isoler une année…les techniques sont bien rôdées", a rétorqué l'échevin des travaux Philippe Dumortier, qui a rappelé que depuis un an et demi sévit une crise qui a forcé "tous les décideurs à revoir leur plan."

"Dépense-t-on trop ou pas assez? Choisissez!"

Et d'insister: "on a des alternatives qui peuvent rencontrer nos objectifs. Le dépôt communal est un exemple." Pour le Collège, des projets ont dû être revus car non réalisables, comme l'académie de musique bloquée par les critères géographiques de la Fédération Wallonie. D'autres ont été retardés par la crise, tandis que d'autres gros dossiers sont en cours d'étude.



Enfin, d'autres projets ne se traduisent pas en ligne budgétaire, mais existent bien, comme le reboisement autour du zoning de Feluy. "Cela reste une priorité qui ne se traduit pas nécessairement par des budgets, mais par des impositions qu'on souhaite fixer aux industriels", a indiqué Arnaud Guérard.

Et de déplorer un jeu politique et un discours qui varie suivant les circonstances. "Dépense-t-on trop ou pas assez? C'est l'un ou l'autre mais pas les deux", a encore rajouté Philippe Dumortier à l'adresse de Sébastien Deschamps. La trêve de Noël à Ecaussinnes, ce n'est pas encore pour tout de suite.